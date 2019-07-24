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Названо найдорожчу країну Європи

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Ісландія вважається найдорожчою країною Європи - фото 1
Ісландія вважається найдорожчою країною Європи

На субарктичному острові споживчі ціни у середньому на 56 відсотків вищі, ніж у решті Європи, що робить Ісландію найдорожчою країною, і в першу чергу, для туристів.

За цим показником Ісландія на 52 відсотки випереджає Швейцарію, на 48 – Норвегію, на 38 – Данію.

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Країна з невеликим населенням у 355 000 осіб дуже залежна від імпортних товарів і платить значні податки на алкоголь, що частково пояснює тутешній ціновий рівень.

Імпортні продукти, в основі яких – сирі яйця або непастеризоване молоко, стикаються зі значними митними бар'єрами. Великі коливання ісландської крони у 2016-2017 роках також призвели до стрибка цін.

Наразі економісти країни прогнозують скорочення ВВП на 0,2%. Тому перспективи зростання цін на 1,7 відсотка, озвучені владою на початку року, виглядають цілком реальними.

Крім того, "пустує" рибна галузь. Внаслідок раптового зникнення мойви в ісландських водах уряд у цьому році взагалі не встановив жодних квот на вилов економічно важливою риби.

Для туриста Ісландія – надзвичайно дорога - фото 343345
Для туриста Ісландія – надзвичайно дорога

Коротко про ціни

Піца з сиром у звичайному ісландському ресторані обійдеться відвідувачеві приблизно у 2 400 крон (близько 17 євро або 19 доларів США), келих вина еквівалентний 10 євро (11 доларів США), а пінта пива "потягне" на 7 євро (8 доларів США).

За даними сайту порівняння споживчих цін Numbeo, обід на двох у ресторані коштує близько 85 євро, пляшка вина в магазині – близько 17 євро, а дюжина яєць – близько 5 євро.

Середня орендна плата за однокімнатну квартиру в центрі Рейк'явіка становить близько 1 300 євро на місяць.

Утім, ісландцям живеться комфортно

У країнах з високим прожитковим мінімумом, як правило, і зарплати чималі. Більшість жителів Ісландії не відчуває дискомфорту з приводу дорожнечі. Згідно з місцевою статистикою, середньомісячна заробітна плата ісландця, котрий працює повний робочий день, становить 632 000 крон (близько 4 450 євро). Це – одна з найвищих середніх зарплат в Європі.

Коли вартість тутешнього життя може стати шоком для туристів, місцеві жителі зі своїми заробітними платами цілком комфортно себе почувають.

Тим часом, в країні зросла інфляція. Вона досягла 3,1 відсотка в першому кварталі, а також дещо зменшилась купівельна спроможність кожного.

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Джерело: deccanchronicle
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