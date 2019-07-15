Рейтинг міст, якими найзручніше подорожувати

TravelSupermarket опублікував рейтинг міст, якими найкомфортніше подорожувати. У рейтингу враховується, наскільки добре пов'язані транспортні мережі міст, яка вартість проїзду, і чи зручно пересуватися по місту на велосипеді.

Перше місце у рейтингу посіла Барселона з її 345 пішохідними екскурсійними маршрутами, 6 тисячами велосипедів зі зручною схемою прокату і сучасним метро, ​​а також вигідними тарифами на таксі. Місто отримало 81,3 бала зі 100 можливих.

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Другу позицію у рейтингу також посіло іспанське місто – Мадрид – з рахунком 75,8. Столиця пропонує 166 пішохідних турів і 1580 велосипедів у мережі прокату, а також посідає сьоме місце за ефективністю громадського транспорту.

Велосипедна інфраструктура посідає не останнє місце у формуванні рейтингу

У п'ятірку лідерів також увійшли Шанхай і Пекін (Китай), які посіли третє та четверте місця відповідно, і Стамбул (Туреччина), який посів п'яте місце.

На іншому кінці спектру – Лас-Вегас, який вважають найгіршим з великих міст для вивчення. У світовій столиці азартних ігор є всього 33 пішохідні тури і тільки 1 відсоток подорожей по місту відбувається пішки. У цілому, США показали погані результати, адже п'ять з десяти останніх позицій рейтингу посідають саме американські міста.

Творці рейтингу вважають, що добре пізнати місто за коротку поїздку може бути непросто. Коли мандрівник обмежений у часі, дуже важливо, щоб у місті була добре налагоджена система громадського транспорту, зручні пішохідні маршрути і мережа прокату велосипедів. В ідеалі це все повинно ще й коштувати не дуже дорого.

Отримані дані показують, що Іспанія та Китай лідирують за кількістю міст, максимально зручних для вивчення. Проте, міста з топ-10 рівномірно розподілилися по континентах, жоден з яких, зрештою, не домінує.

10 найкомфортніших для вивчення міст

Барселона, Іспанія Мадрид, Іспанія Шанхай, Китай Пекін, Китай Стамбул, Турція Париж, Франція Мехіко, Мексика Лондон, Велика Британія Нью-Йорк, США Токіо, Японія

Барселона – найкомфортніше місто

10 найбільш некомфортних міст

Лас-Вегас, США Дубай, ОАЕ Сіетл, США Лос-Анджелес, США Маямі, США Філадельфія, США Бірмінгем, Великобританія Торонто, Канада Мельбурн, Австралія Абу-Дабі, ОАЕ

Лас-Вегас посів останнє місце

Тепер ви знаєте, куди можна планувати свою наступну подорож!

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