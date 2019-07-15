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Рейтинг міст, якими найзручніше подорожувати

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Ідеальною для туристів вважають Барселону - фото 1
Ідеальною для туристів вважають Барселону

TravelSupermarket опублікував рейтинг міст, якими найкомфортніше подорожувати. У рейтингу враховується, наскільки добре пов'язані транспортні мережі міст, яка вартість проїзду, і чи зручно пересуватися по місту на велосипеді.

Перше місце у рейтингу посіла Барселона з її 345 пішохідними екскурсійними маршрутами, 6 тисячами велосипедів зі зручною схемою прокату і сучасним метро, ​​а також вигідними тарифами на таксі. Місто отримало 81,3 бала зі 100 можливих.

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Другу позицію у рейтингу також посіло іспанське місто – Мадрид – з рахунком 75,8. Столиця пропонує 166 пішохідних турів і 1580 велосипедів у мережі прокату, а також посідає сьоме місце за ефективністю громадського транспорту.

Велосипедна інфраструктура посідає не останнє місце у формуванні рейтингу - фото 341213
Велосипедна інфраструктура посідає не останнє місце у формуванні рейтингу

У п'ятірку лідерів також увійшли Шанхай і Пекін (Китай), які посіли третє та четверте місця відповідно, і Стамбул (Туреччина), який посів п'яте місце.

На іншому кінці спектру – Лас-Вегас, який вважають найгіршим з великих міст для вивчення. У світовій столиці азартних ігор є всього 33 пішохідні тури і тільки 1 відсоток подорожей по місту відбувається пішки. У цілому, США показали погані результати, адже п'ять з десяти останніх позицій рейтингу посідають саме американські міста.

Творці рейтингу вважають, що добре пізнати місто за коротку поїздку може бути непросто. Коли мандрівник обмежений у часі, дуже важливо, щоб у місті була добре налагоджена система громадського транспорту, зручні пішохідні маршрути і мережа прокату велосипедів. В ідеалі це все повинно ще й коштувати не дуже дорого.

Отримані дані показують, що Іспанія та Китай лідирують за кількістю міст, максимально зручних для вивчення. Проте, міста з топ-10 рівномірно розподілилися по континентах, жоден з яких, зрештою, не домінує.

10 найкомфортніших для вивчення міст

  1. Барселона, Іспанія
  2. Мадрид, Іспанія
  3. Шанхай, Китай
  4. Пекін, Китай
  5. Стамбул, Турція
  6. Париж, Франція
  7. Мехіко, Мексика
  8. Лондон, Велика Британія
  9. Нью-Йорк, США
  10. Токіо, Японія
Барселона – найкомфортніше місто - фото 341208
Барселона – найкомфортніше місто

10 найбільш некомфортних міст

  1. Лас-Вегас, США
  2. Дубай, ОАЕ
  3. Сіетл, США
  4. Лос-Анджелес, США
  5. Маямі, США
  6. Філадельфія, США
  7. Бірмінгем, Великобританія
  8. Торонто, Канада
  9. Мельбурн, Австралія
  10. Абу-Дабі, ОАЕ
Лас-Вегас посів останнє місце - фото 341209
Лас-Вегас посів останнє місце

Тепер ви знаєте, куди можна планувати свою наступну подорож!

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Джерело: Independent
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