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Рейтинг міст, якими найзручніше подорожувати
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TravelSupermarket опублікував рейтинг міст, якими найкомфортніше подорожувати. У рейтингу враховується, наскільки добре пов'язані транспортні мережі міст, яка вартість проїзду, і чи зручно пересуватися по місту на велосипеді.
Перше місце у рейтингу посіла Барселона з її 345 пішохідними екскурсійними маршрутами, 6 тисячами велосипедів зі зручною схемою прокату і сучасним метро, а також вигідними тарифами на таксі. Місто отримало 81,3 бала зі 100 можливих.
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Другу позицію у рейтингу також посіло іспанське місто – Мадрид – з рахунком 75,8. Столиця пропонує 166 пішохідних турів і 1580 велосипедів у мережі прокату, а також посідає сьоме місце за ефективністю громадського транспорту.
У п'ятірку лідерів також увійшли Шанхай і Пекін (Китай), які посіли третє та четверте місця відповідно, і Стамбул (Туреччина), який посів п'яте місце.
На іншому кінці спектру – Лас-Вегас, який вважають найгіршим з великих міст для вивчення. У світовій столиці азартних ігор є всього 33 пішохідні тури і тільки 1 відсоток подорожей по місту відбувається пішки. У цілому, США показали погані результати, адже п'ять з десяти останніх позицій рейтингу посідають саме американські міста.
Творці рейтингу вважають, що добре пізнати місто за коротку поїздку може бути непросто. Коли мандрівник обмежений у часі, дуже важливо, щоб у місті була добре налагоджена система громадського транспорту, зручні пішохідні маршрути і мережа прокату велосипедів. В ідеалі це все повинно ще й коштувати не дуже дорого.
Отримані дані показують, що Іспанія та Китай лідирують за кількістю міст, максимально зручних для вивчення. Проте, міста з топ-10 рівномірно розподілилися по континентах, жоден з яких, зрештою, не домінує.
10 найкомфортніших для вивчення міст
- Барселона, Іспанія
- Мадрид, Іспанія
- Шанхай, Китай
- Пекін, Китай
- Стамбул, Турція
- Париж, Франція
- Мехіко, Мексика
- Лондон, Велика Британія
- Нью-Йорк, США
- Токіо, Японія
10 найбільш некомфортних міст
- Лас-Вегас, США
- Дубай, ОАЕ
- Сіетл, США
- Лос-Анджелес, США
- Маямі, США
- Філадельфія, США
- Бірмінгем, Великобританія
- Торонто, Канада
- Мельбурн, Австралія
- Абу-Дабі, ОАЕ
Тепер ви знаєте, куди можна планувати свою наступну подорож!
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