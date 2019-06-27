Складено рейтинг найдорожчих у світ міст

У цих містах жити найдорожче

Дослідження вартості життя Mercer 2019 знову провело аналіз. Згідно з новими даними, вісім з десяти найдорожчих міст для проживання розташовані в Азії. Гонконг, лідер рейтингу, посідає перше місце другий рік поспіль.

Власне вдруге Гонконг визнано найдорожчим містом світу для емігрантів. Після нього йдуть Токіо, Сінгапур і Сеул.

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Дослідження вартості життя Mercer 2019 охоплювало понад 500 міст, у кожному з яких були проаналізовані ціни на понад 200 послуг і товарів, включаючи житло, транспорт, їжу, одяг, товари для дому та розваги.

Цюрих виявився єдиним європейським містом у першій десятці, посівши п'яте місце. Натомість Шанхай посів шосте, а Ашхабад у Туркменістані – сьоме місце. Пекін, Нью-Йорк і Шеньчжень посіли восьме, дев'яте і десяте місця в рейтингу відповідно.

Найдорожчим для проживання виявився Гонконг

На іншому кінці спектру розташувалися Туніс – столиця Тунісу, Ташкент в Узбекистані і столиця Пакистану – Карачі. Вони посіли 209, 208 і 207 місця відповідно.

Так виглядає ТОП-10 найдорожчих міст світу

Гонконг, Китай Токіо, Японія Сінгапур, Сінгапур Сеул, Південна Корея Цюрих, Швейцарія Шанхай, Китай Ашхабад, Туркменістан Пекін, Китай Нью-Йорк, США Шеньчжень, Китай

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