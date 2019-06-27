Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Складено рейтинг найдорожчих у світ міст

  • 48
У цих містах жити найдорожче - фото 1
У цих містах жити найдорожче

Дослідження вартості життя Mercer 2019 знову провело аналіз. Згідно з новими даними, вісім з десяти найдорожчих міст для проживання розташовані в Азії. Гонконг, лідер рейтингу, посідає перше місце другий рік поспіль.

Власне вдруге Гонконг визнано найдорожчим містом світу для емігрантів. Після нього йдуть Токіо, Сінгапур і Сеул.

Вам сподобається: Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та (НЕ) заплатити 3000 гривень штрафу

Дослідження вартості життя Mercer 2019 охоплювало понад 500 міст, у кожному з яких були проаналізовані ціни на понад 200 послуг і товарів, включаючи житло, транспорт, їжу, одяг, товари для дому та розваги.

Цюрих виявився єдиним європейським містом у першій десятці, посівши п'яте місце. Натомість Шанхай посів шосте, а Ашхабад у Туркменістані – сьоме місце. Пекін, Нью-Йорк і Шеньчжень посіли восьме, дев'яте і десяте місця в рейтингу відповідно.

Найдорожчим для проживання виявився Гонконг - фото 336839
Найдорожчим для проживання виявився Гонконг

На іншому кінці спектру розташувалися Туніс – столиця Тунісу, Ташкент в Узбекистані і столиця Пакистану – Карачі. Вони посіли 209, 208 і 207 місця відповідно.

Так виглядає ТОП-10 найдорожчих міст світу

  1. Гонконг, Китай
  2. Токіо, Японія
  3. Сінгапур, Сінгапур
  4. Сеул, Південна Корея
  5. Цюрих, Швейцарія
  6. Шанхай, Китай
  7. Ашхабад, Туркменістан
  8. Пекін, Китай
  9. Нью-Йорк, США
  10. Шеньчжень, Китай

Читайте також: Як виглядають найцікавіші аеропорти світу

Джерело: Independent
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 646
Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
  • 25 червня, 16:23
  • 1487
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1565439
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ