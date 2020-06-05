Названо найбільш працьовиту актрису в Голлівуді

Згідно з дослідженням PartyCasino, 29-річна Марго Роббі знялася в 15 повнометражних фільмах, мала епізодичну роль в двох фільмах, знялася в короткометражній стрічці і над однією картиною працювала як продюсер.

Найяскравішими ролями Марго стали ролі у фільмах Одного разу в... Голлівуді, Дві королеви, Тоня проти всіх і Скандал.

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Також актриса знялася в стрічках Загін самогубців, Хижі птахи, Тарзан. Легенда, Павільйон сміху, Прощавай, Крістофер Робін та в інших. До того ж вона з'явилася в ролі самої себе в біографічній комедії 2016 року Гра на пониження.

Марго посіла п'яте місце в загальному списку найбільш працьовитих акторів серед чоловіків і жінок. Її обійшли Ніколас Кейдж, Семюел Л. Джексон, Бред Пітт і Вілл Феррелл. У дослідженні наголошується, що це велике досягнення для 29-річної актриси, яка здобула світову популярність лише в 2013 році, після зйомок у фільмі Вовк з Волл-стріт.

Марго Роббі

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