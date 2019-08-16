Названо найбезпечніший у світі електромобіль

До сьогоднішнього дня американський організатор краш-тестів Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) жодного разу не нагороджував найвищою оцінкою транспортні засоби на електричній тязі, які брали участь у тесті на безпеку. Тепер є перший електромобіль, який успішно пройшов усі шість тестів.

Такої високої нагороди удостоївся кросовер Audi E-Tron. Електрокар отримав максимальний рейтинг безпеки Top Safety Pick +. Він успішно подолав шість краш-тестів на зіткнення з різними об'єктами, включаючи лобовий і бічний удари, а також пройшов тест оптики, гальмівної системи та системи запобігання зіткнення.

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Відправною точкою для прорахунку рейтингу стала відстань між пом'ятим елементом і манекеном, стан манекена після зіткнення, пошкодження автомобіля та зміщення агрегатів після удару.

Наразі фахівці тестують безпеку останньої моделі електрокара Tesla Model 3. Заочно представники компанії відзначили, що цей автомобіль також може отримати найвищу нагороду з безпеки. Модель 2017 року провалила тест на оптику, після чого інженери Tesla зробили роботу над помилками – нові автомобілі поставляються з поліпшеними фарами.

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