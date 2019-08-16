Рейтинг найнадійніших нових автомобілів

Американське агентство J.D. Power опублікувало рейтинг якості нових авто за перших 90 днів володіння.

Найточніший і популярні рейтинги автомобілів публікують американці з J.D. Power і Consumer Reports, а також не менше точні німці з TUV. Свою статистику надійності вони формують на основі даних техогляду або опитування власників.

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У 2019 найкращими стали:

Найнадійніше авто року Porsche 911

Малі автомобілі Kia Rio

Малі преміальні автомобілі BMW 2-Series

Компактні автомобілі Kia Forte (Cerato)

Компактні спортивні автомобілі Mini Cooper

Компактні преміальні автомобілі Genesis G70

Середньорозмірні автомобілі Chevrolet Malibu і Ford Fusion (Mondeo)

Середньорозмірні спортивні автомобілі Dodge Challenger

Середньорозмірні преміальні автомобілі Mercedes-Benz CLS

Великі автомобілі Nissan Maxima

Мінівени Kia Sedona

Малі кросовери Kia Sportage

Компактні кросовери Chevrolet Equinox

Компактні преміальні кросовери BMW X4

Середньорозмірні пікапи Ford Ranger

Середньорозмірні кросовери Hyundai Santa Fe

Середньорозмірні преміальні кросовери Lexus RX

Великі позашляховики Chevrolet Tahoe

Великі преміальні позашляховики Cadillac Escalade

Великі легкі пікапи Nissan Titan

Великі важкі пікапи Chevrolet Silverado HD

Porsche 911

Kia Rio

BMW 2-Series

Спеціалісти Consumer Reports теж опитали власників про їхні враження про придбані нові автомобілі. Головною якістю вони вважають надійність, ходові характеристики і безпеку.

Їх рейтинг 2019 виглядає так:

Компактні автомобілі Toyota Yaris

Компактні преміальні автомобілі Audi A4

Середньорозмірні автомобілі Toyota Camry

Повнорозмірні автомобілі Toyota Avalon

Гібриди Toyota Prius

Субкомпактні кросовери Hyundai Kona

Компактні кросовери Subaru Forester

Середньорозмірні кросовери Subaru Ascent

Преміальні кросовери BMW X5

Пікапи Ford F-150

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