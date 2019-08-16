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Рейтинг найнадійніших нових автомобілів

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Porsche 911 - фото 1
Porsche 911 / usatoday

Американське агентство J.D. Power опублікувало рейтинг якості нових авто за перших 90 днів володіння.

Найточніший і популярні рейтинги автомобілів публікують американці з J.D. Power і Consumer Reports, а також не менше точні німці з TUV. Свою статистику надійності вони формують на основі даних техогляду або опитування власників.

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У 2019 найкращими стали:

Найнадійніше авто року Porsche 911
Малі автомобілі Kia Rio
Малі преміальні автомобілі BMW 2-Series
Компактні автомобілі Kia Forte (Cerato)
Компактні спортивні автомобілі Mini Cooper
Компактні преміальні автомобілі Genesis G70
Середньорозмірні автомобілі Chevrolet Malibu і Ford Fusion (Mondeo)
Середньорозмірні спортивні автомобілі Dodge Challenger
Середньорозмірні преміальні автомобілі Mercedes-Benz CLS
Великі автомобілі Nissan Maxima
Мінівени Kia Sedona
Малі кросовери Kia Sportage
Компактні кросовери Chevrolet Equinox
Компактні преміальні кросовери BMW X4
Середньорозмірні пікапи Ford Ranger
Середньорозмірні кросовери Hyundai Santa Fe
Середньорозмірні преміальні кросовери Lexus RX
Великі позашляховики Chevrolet Tahoe
Великі преміальні позашляховики Cadillac Escalade
Великі легкі пікапи Nissan Titan
Великі важкі пікапи Chevrolet Silverado HD

Porsche 911 - фото 347839
Porsche 911
Kia Rio - фото 347840
Kia Rio
BMW 2-Series - фото 347841
BMW 2-Series

Спеціалісти Consumer Reports теж опитали власників про їхні враження про придбані нові автомобілі. Головною якістю вони вважають надійність, ходові характеристики і безпеку.

Їх рейтинг 2019 виглядає так:

Компактні автомобілі Toyota Yaris
Компактні преміальні автомобілі Audi A4
Середньорозмірні автомобілі Toyota Camry
Повнорозмірні автомобілі Toyota Avalon
Гібриди Toyota Prius
Субкомпактні кросовери Hyundai Kona
Компактні кросовери Subaru Forester
Середньорозмірні кросовери Subaru Ascent
Преміальні кросовери BMW X5
Пікапи Ford F-150

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Джерело: usatoday
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