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Названо найбезпечніші автомобілі року
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Організація Euro NCAP вибрала найкращі машини 2018 року. Пропонуємо з ними ознайомитися.
Європейська організація Euro NCAP опублікувала список найбезпечніших автомобілів 2018 року. В цілому за рік було проведено 23 краш-тести, з яких фахівці вибрали автомобілі з найкращими показниками.
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На відміну від 2017 Euro NCAP цього разу включив в число випробувань тест систем автономного екстреного гальмування в міських умовах, а також вирішив виставляти додаткові бали за наявність різних електронних помічників, наприклад, системи утримання в смузі. Цього разу в список "відмінників" потрапило всього три моделі. Зазначимо, що торік таких авто було сім!
Mercedes-Benz A-Class
Новий хетчбек Mercedes-Benz A-Class названий найбезпечнішим автомобілем цього року. Модель заробила найвищу оцінку серед усіх машин, які перевірили у 2018 році. Вона отримала 36,5 бала або 96 відсотків від максимально можливого результату.
Крім цього, А-Class став найкращим у категорії компактних сімейних автомобілів, де у 2017-му перемогу здобули одразу дві Subaru – XV і Impreza.
За підсумками краш-тестів, показання всіх датчиків на манекенах відповідали зеленій або жовтій зоні ("добре" або "прийнятно") – в ДТП серйозних травм пасажири хетчбека не отримають.
Всі електронні системи безпеки отримали найвищі бали, але системі утримання в смузі експерти виставили лише два бали з чотирьох, знизивши загальну оцінку за відсутність контролю сліпих зон.
Lexus ES
Седан Lexus ES четвертого покоління у Euro NCAP назвали найкращою гібридною моделлю 2018 року, а також найбезпечнішою машиною в категорії "Великий сімейний автомобіль".
За фронтальний краш-тест Lexus отримав 34,7 бала або 91 відсоток від максимально можливого результату. Машина показала відмінні результати за підсумками всіх випробувань, проте експерти були змушені зняти бали за поганий захист тазу заднього пасажира. При фронтальному ударі задній пасажир пірнув під поясний лямку, а віконні "завіски" розкрилися не повністю.
Гарна робота всіх електронних асистентів дозволила Lexus набрати високий підсумковий бал і отримати п'ять зірок.
Hyundai Nexo
Водневий кросовер став найкращим в категорії "Великий позашляховик". Модель заробила 35,8 бала (94 відсотки від максимального результату).
Перед краш-тестами в Euro NCAP заявляли, що їх турбує те, наскільки захищеним виявиться розташований під капотом електрохімічний генератор, а також баки з вибухонебезпечним воднем, які розміщені в задньому звисі і під сидіннями заднього ряду.
За електронні помічники оцінку знизили тільки системі розпізнавання пішоходів, яка погано виявляла велосипедистів. В Euro NCAP додали, що за підсумками випробування Hyundai Santa Fe отримав таку саму оцінку, що Nexo, однак виробник зараз проводить сервісну кампанію для Santa Fe, тому він не був включений у рейтинг найкращих автомобілів року.
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