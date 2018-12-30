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Джеремі Кларксон назвав п'ять найкращих автомобілів року

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П'ятірка найкращих авто, на думку Джеремі Кларксона - фото 1
П'ятірка найкращих авто, на думку Джеремі Кларксона / gettyimages

Ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон назвав п'ятірку найкращих автомобілів року.

Свій вибір він робив з 28 машин, які він протестував для британського видання Sunday Times.

І ще: Названі авто з найнадійнішими двигунами

Перше місце у списку Кларксона посідає суперкар Lamborghini Huracan Performante, який ведучий назвав своїм автомобілем року на врученні премій Sunday Times Motor Awards.

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Lamborghini Huracan Performante

Далі йде купе Porsche 911 GT2 RS. Його Кларксон назвав "блискучим спорткаром", який повністю заслужив таку оцінку "від людини, яка ніколи не була фанатом Porsche".

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Porsche 911 GT2 RS

Наступним автомобілем у списку став "заряджений" седан Alpina B5, який отримав у рейтингу чотири зірки з п'яти. За словами Кларксона, цей автомобіль "максимально близько підібрався до звання ідеальної машини".

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Alpina B5

Також чотири зірки дісталися суперкару Aston Martin Vantage і новому Bentley Continental GT.

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Aston Martin Vantage
Bentley Continental GT - фото 298504
Bentley Continental GT

Перший епізод нового сезону шоу The Grand Tour вийде 18 січня.

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Джерело: driving
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