Джеремі Кларксон назвав п'ять найкращих автомобілів року

Ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон назвав п'ятірку найкращих автомобілів року.

Свій вибір він робив з 28 машин, які він протестував для британського видання Sunday Times.

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Перше місце у списку Кларксона посідає суперкар Lamborghini Huracan Performante, який ведучий назвав своїм автомобілем року на врученні премій Sunday Times Motor Awards.

Lamborghini Huracan Performante

Далі йде купе Porsche 911 GT2 RS. Його Кларксон назвав "блискучим спорткаром", який повністю заслужив таку оцінку "від людини, яка ніколи не була фанатом Porsche".

Porsche 911 GT2 RS

Наступним автомобілем у списку став "заряджений" седан Alpina B5, який отримав у рейтингу чотири зірки з п'яти. За словами Кларксона, цей автомобіль "максимально близько підібрався до звання ідеальної машини".

Alpina B5

Також чотири зірки дісталися суперкару Aston Martin Vantage і новому Bentley Continental GT.

Aston Martin Vantage

Bentley Continental GT

Перший епізод нового сезону шоу The Grand Tour вийде 18 січня.

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