Great Wall випустила недорогий міський електромобіль Ora R1

Great Wall Ora R1 поки продають лише у Китаї / Electrek

Китайський автовиробник Great Wall представив чотиримісний передньопривідний хетчбек Ora R1, який позиціонується як доступний електромобіль – його вартість складає всього $ 8600.

Головною відмінністю Ora R1 від інших бюджетних електрокарів є те, що його творці не стали екстремально занижувати місткість акумулятора.

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В основі електрокара лежить платформа Mini Electric. Частка високоміцних сталей у конструкції заявлена ​​на рівні 60%. Алюмінієвий сплав і композитні матеріали дозволили утримати масу у межах 990 кг.

Great Wall Ora R1 дещо дорогуватий електрокар

Інженери запевняють, що цей невеликий електромобіль здатний "пробігти" на одній зарядці значні 320 км. Скептично налаштоване видання Electrek, втім, відзначає, що реальний запас ходу все ж скромніший – приблизно 240 км. Хитрість у особливостях стандартів вимірювання.

Great Wall Ora R1 дещо дорогуватий електрокар

Комплектація бюджетного електрокара включає шість подушок безпеки, камеру заднього виду, медіацентр з навігатором і підтримкою голосового управління, дистанційну діагностику і запуск кондиціонера. Обсяг заднього багажника вказано просто як "невеликий". Фірмовий додаток для смартфона відкриває віддалений доступ до деяких функцій Ora R1.

Great Wall Ora R1 дещо дорогуватий електрокар

На чому дійсно заощадили, так це мотор. Він всього один і його потужність – 35 кВт. Через це максимальна швидкість руху автомобіля обмежена 100 км/год (час, необхідний для розгону з місця до 50 км/год – 5,6 с).

Great Wall Ora R1 дещо дорогуватий електрокар

Потужності двигуна буде достатньо лише для внутрішньоміських поїздок, – підкреслили в Electrek.

Great Wall Ora R1 дещо дорогуватий електрокар

Електрокар вже надійшов у продаж, але доступний поки тільки на території Китаю. Great Wall надає трирічну гарантію (до 120 000 км пробігу) на всю Ora R1, а також восьмирічну гарантію (до 150 000 км пробігу) на її основні компоненти.

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