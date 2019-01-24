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Названо країну, жителі якої п'ють найбільше пива

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Чехи найбільше випивають хмільного напою у рік - фото 1
Чехи найбільше випивають хмільного напою у рік / pexels

Найбільша японська пивоварна компанія Kirin провела дослідження, з'ясувавши, яка країна споживає найбільшу кількість пива.

Звання найбільшого споживача пива в світі дісталося Чехії. Результати дослідження свідчать про те, що за рік житель Чеської республіки випиває близько 143 літрів пива.

До слова: Які спиртні напої небезпечно змішувати

Жителі Чехії - справжні поціновувачі пива - фото 303384
Жителі Чехії - справжні поціновувачі пива

Таким чином, Чехія залишається абсолютним рекордсменом по споживанню пива і очолює рейтинг найбільших шанувальників популярного хмільного напою 24-й рік поспіль.

Крім того, Прага займає друге місце в рейтингу міст з найдешевшим пивом в світі. Тут середня вартість пива (близько 0,5 л) становить 1,60 долара.

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Джерело: maxim
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