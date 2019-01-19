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Залишив пиво на вулиці: чоловік розвеселив Reddit

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Чому не варто залишати пиво взимку - фото 1
Чому не варто залишати пиво взимку

Користувачі не можуть втримати емоції від фото із забутим на вулиці пивом. Лайфхак з охолодженням не вдався!

На платформі Reddit користувач з ніком kd9dux поділився знімком замерзлого пива, який за короткий час опинився у трендах. За 9 годин допис побачили понад 80 тисяч осіб, а більше як 2 тисячі залишили коментарі.

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"Залишив пиво охолоджуватись на вулиці. Дружина знайшла його. Думаю, Reddit це сподобається", – відзначив автор під фото з ідеально заледенілим ящиком з пляшками пива. Вочевидь, чоловік хотів повторити лафйхак австрійця, однак не розрахував з температурою.

Left beer in cooler outside. Wife found it. Figured the reddit would like this. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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