Які спиртні напої небезпечно змішувати

Бережіть своє здоров'я і не змішуйте ці напої / The Independent

Психіатри та наркологи заявили про те, що перемішування різних спиртних напоїв може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Фахівці розповіли, які напої змішувати особливо небезпечно.

Після вживання великої кількості алкоголю завжди йде інтоксикація організму. Якщо змішати деякі види спиртних напоїв, це може привести до ще більш сильного отруєння, – розповіли лікарі.

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Фахівці зазначили, що не надзвичайно шкідливим є змішування пива та горілки. Пиво та горілка – напої одного ряду, – тому їх змішування не сильно завдасть шкоди вашому організму.

Ці напої категорично не варто поєднувати

А от змішувати коньяк і пиво або горілку з вином категорично не рекомендується, адже при цьому обов'язково виникне стан важкої і вкрай небезпечної інтоксикації.

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