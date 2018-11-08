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Названо країну, яка до 2030 року стане найпривабливішою для туристів

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Китай - фото 1
Китай / flightsfit

Результати соціологічних досліджень, які провела компанія Euromonitor International, показали, що до 2030 року Китай стане лідером за кількістю туристів.

Згідно з дослідженням, найпопулярнішим туристичним напрямом Китай зможе стати завдяки мандрівникам з азіатських країн, серед яких і мандрівники з Гонконгу і Тайваню. Туристичний потік з цих країн зараз активно росте через добру економічну ситуації і спрощену процедури оформлення китайської візи.

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"Кількість місцевих туристів у Китаї також значно збільшиться. Очікується, що до 2023 року китайці здійснять 6,7 мільярдів поїздок по своїй країні – це на 42,5% більше, ніж у 2018 році (4,7 мільярда). Крім того, за підсумками цього року внутрішні поїздки по Азії виростуть на 10% , – йдеться у дослідженні.

До 2030 року Китай стане найпривабливішою країною для туристів - фото 287459
До 2030 року Китай стане найпривабливішою країною для туристів

Як зазначається, в останні роки туризм став однією з ключових галузей китайської економіки. Влада країни з його допомогою стимулюють розвиток сільських регіонів, намагаються зберегти екологію та культурне розмаїття.

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Джерело: theguardian
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