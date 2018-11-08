Чоловік придумав оригінальний спосіб економити на перельотах

У Британії одна з компаній ввела оплату за перевезення ручної поклажі і багажу.

На які тільки хитрощі не йдуть люди, щоб заощадити на авіаперельотах. Чоловік з Британії винайшов лайфхак з перевезення речей в салоні літака без допомоги валізи.

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Лайфхак для мандрівників

Відзначається, що 30-річний чоловік Лі Чіміно (Lee Cimino) пришив кишені на внутрішню сторону старого пальто, в які вирішив скласти всі необхідні речі, які можуть знадобитися у подорожах. Придумати, як відмовитися від валізи, чоловіка змусили нові правила перевезення багажу ірландської авіакомпанії Ryanair, згідно з якими, турист зобов'язаний сплатити близько семи фунтів за сумку з ручної поклажі і додатково дев'ять фунтів за те, щоб здати дорожню валізу у багажний відсік.

"Я краще поїду у кілька подорожей, ніж витрачу багато грошей на одну", – обурено прокоментував британець.

Чіміно сказав, що в кишенях був необхідний мінімум для однієї ночі поза домом: кросівки, шорти, футболка, джемпер, труси і шкарпетки.

Лайфхак для мандрівників

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