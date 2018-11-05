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Експерти назвали найбільші страхи туристів

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Страхи мандрівники - фото 1
Страхи мандрівники / pexels

Під час відпочинку туристи найчастіше бояться втратити свою дитину і нікуди не полетіти через різні проблеми. Опитування туристів провів сервіс авіаквитків Aviasales.

Згідно з даними дослідження, найбільший страх у туристів під час подорожі – це втратити дітей. Про таку небезпеку розповіли третина опитаних мандрівників. Другим за частотою страхом стала боязнь взагалі не відправитися у подорож. Приблизно така ж кількість туристів побоюється, що через проблеми або раптову хворобу взагалі не зможуть полетіти відпочивати.

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Експерти назвали найбільші страхи туристів - фото 286916

Чверть туристів зізналися, що бояться втратити в подорожі ногу, ще 15% побоюються за втрату документів, і зокрема, паспорта. Близько 2% розповіли, що бояться загубитися самі.

У мережі це опитування потішив користувачів, деякі з них жартома написали, що насправді найстрашніше "пробігти повз Duty Free, запізнюючись на свій рейс".

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Джерело: life
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