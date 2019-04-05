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Названо країни Європи з найнебезпечнішими дорогами

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На дорогах цих країн потрібно бути обережними - фото 1
На дорогах цих країн потрібно бути обережними

Європейська комісія опублікувала звіт про кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах по всьому Євросоюзу у 2018 році і порівняла ці дані з попередніми періодами. У порівнянні з 2010 роком кількість смертей на дорогах скоротилася на 21%, з 2017 – всього на один.

У 2018 році на європейських дорогах загинуло 25 100 осіб. При цьому в середньому на один мільйон мешканців Європи припало 49 смертей. Найбільш безпечними країнами стали Великобританія (28 загиблих на мільйон жителів), Данія (30), Ірландія (31) і Швеція (32).

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Найвищий рівень смертності у ДТП зафіксовано у Румунії (96), Болгарії (88), Латвії (77) та Хорватії (78).

Названо країни Європи з найнебезпечнішими дорогами - фото 319197

Найбільш уразливими групами стали пішоходи, особливо люди похилого віку, велосипедисти та мотоциклісти. Більше число аварій сталося у межах міста. На один випадок з летальним результатом припало п'ять постраждалих, загальна кількість яких за 2018 рік склала 135 тисяч.

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Джерело: EC Europa
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