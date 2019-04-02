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Автопілот Tesla обманули наклейками на дорозі
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Дослідники безпеки розробили просту атаку, яка може змусити Tesla автоматично виїжджати на зустрічну смугу при певних умовах. Уразливість працює з використанням невеликих непомітних наклейок, які змушують автопілот Model S 75 міняти поточну смугу руху.
Вдосконалений автопілот Tesla підтримує безліч можливостей, серед яких центрування смуги руху, самостійне паркування та можливість автоматичної зміни смуги руху з підтвердженням від водія. В першу чергу він використовує камери, ультразвукові датчики і радар для збору інформації про навколишнє оточення (найближчі перешкоди, рельєф місцевості і зміні смуги руху). Потім він передає дані на бортові комп'ютери, які використовують машинне навчання, щоб в режимі реального часу приймати рішення про те, як краще реагувати.
І ще: Самостійне паркування: водії показують на відео нову функцію Tesla
Дослідники з лабораторії Keen Security в Tencent недавно переглянули кілька автоматизованих процесів Tesla, щоб побачити, як вони реагували на зміни змінних середовища. Одним з найяскравіших відкриттів був спосіб змусити автопілот попрямувати на зустрічну смугу руху. Атака спрацювала, коли експерти наклеїли три наклейки на дорогу. Ці наклейки були майже невидимі для водіїв, але алгоритми машинного навчання, які використовуються автопілотом, визначали їх як лінію, яка вказує, що смуга зміщується вліво. В результаті автопілот попрямував в цьому напрямку.
Tesla використовує чисто комп'ютерний зір для розпізнавання смуги руху, і ми виявили, що в цьому експерименті з атаки рішення про водіння транспортного засобу ґрунтується тільки на результатах розпізнавання смуги руху за допомогою комп'ютерного зору. Наші експерименти довели, що в цій архітектурі є ризики для безпеки, – підкреслили автори роботи.
Крім того, дослідникам вдалося активувати склоочисник автомобіля, показавши його камері спеціальні зображення, а також отримати віддалений доступ до бортового комп'ютера і керувати поворотом за допомогою ігрового геймпада. Варто відзначити, що остання уразливість вже усунена в актуальній версії програмного забезпечення автомобілів Tesla.
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