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Чому не можна водити автомобіль з майже порожнім баком палива
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Так, всі автомобілісти не без грішка – чекають до останньої хвилини, щоб заповнити бак. А потім затамувавши подих, обережно спостерігаючи за індикатором кількості пального, сподіваються дістатися до наступної заправної станції. Дізнайтеся, чому не можна так робити.
Вичерпування запасу палива вашим автомобілем може довести його до критичного рівня, що в кінцевому підсумку призведе до збільшення витрат на ремонт. Так, за словами керівника відділу технічної політики і безпеки RACQ Стіва Сполдінга, ви можете заощадити сотні доларів, якщо будете регулярно заповнювати бак.
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"Існує дві небезпеки: по-перше, відкладене сміття в паливному баку може потрапити в паливний фільтр, що саме по собі вимагає деякого технічного обслуговування. Але більше ризику являє поломка паливного насоса, який може обійтися вам в копієчку. Він може коштувати від 500 до 1000 доларів США, і, якщо ви використовуєте паливний насос "всуху", існує велика ймовірність, що він вже не підлягатиме ремонту", – розповів Стів Сполдінг.
Отже, коли ви повинні заправлятися? Коли ваше паливо падає до чверті, радить Стів Сполдінг.
Щоб заощадити паливо і трохи збільшити пробіг, переконайтеся, що ви регулярно відвозите машину на техобслуговування, правильно накачуєте шини і перевіряєте стан коліс.
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