Чому чоловікам потрібно регулярно їсти курячі яйця

Учені з Фінляндії констатували, що вживання курячих яєць надзвичайно корисне для оздоровлення чоловічого організму. Фахівці рекомендують представникам сильної половини людства вживати щонайменше яйця на тиждень.

В цілому, на думку експертів, чоловікам корисно вживати хоча б по одному яйцю на день. За їх словами, позитивний ефект від наявності курячих яєць у раціоні позначається на чоловічому здоров'ї тільки за умови систематичного харчування.

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Вчені заявили, що особлива користь курячих яєць для чоловіків полягає в тому, що з їх систематичним вживанням асоціюється зниження ризику розвитку цукрового діабету – завдяки цьому продукту ризик зменшується на 37%.

Крім того, курячі яйця, як підтвердилося під час спостережень, – для чоловіків ідеальне джерело холестерину. Яєчний холестерин у чоловіків позитивно впливає на серцевий м'яз.

Їжте хоча б одне яйце на день

Науковці відзначили, що більшість людей бояться холестерину, Однак слід пам'ятати, що організму людини необхідний баланс ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), додали вони. Присутній у курячих яйцях холестерин має подібну молекулярну структуру з тестостероном, і їх поїдання сприяє підвищенню його рівня у чоловічому організмі, повідомили фахівці.

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