Названо ім'я найшвидшого футболіста у світі

Французьке видання Le Figaro представило рейтинг найшвидших футболістів у світі. Дізнайтеся, який спортсмен розвиває найбільшу швидкість під час матчу.

Найшвидшим футболістом за версією французького видання Le Figaro став форвард "Парі Сен-Жермен" і збірної Франції 21-річний Кіліан Мбаппе. Видання на основі власних вимірів стверджує, що спортсмен розвиває на полі швидкість у 36 кілометрів на годину.

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Друге місце в рейтингу зайняв нападаючий іспанської "Атлетика» Іньякі Вільямсу, чия швидкість оцінюється у 35,7 кілометра на годину. Замкнув трійку лідерів форвард англійського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг (35,5 кілометра в годину).

У список десяти найшвидших футболістів планети потрапили також 30-річний Карім Белларабі з німецького "Байєра" (35,27 км/год), захисник "Манчестер Сіті" Кайл Вокер (35,21 км/год), нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах (35 км/год), гравці "Баварії" Альваро Одріозола (34,99 км/год) і Кінгслі Коман (35 км/год), захисник клубу "Реал Мадрид" Начо Фернандес (34,62 км/год).

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