У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео

Сьогодні, 18 квітня, виповнилося 16 років від того моменту, коли був забитий найкурйозніший гол в історії футболу. Відбулося ця у рамках чемпіонату Німеччини з футболу в Бундеслізі.

Воротар Байєра Ханс-Йорг Бутт, який був штатним пенальтистом в команді, забив гол, але святкував занадто довго. У цей час футболіст Шальке Майк Ханке встиг розіграти м'яч з центра поля і другим ударом відправити його чітко в порожні ворота, шокувавши голкіпера, який не встиг добігти.

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Попри такий прокол воротаря, Байєр переміг з рахунком 3:2.

Відзначимо, що за кар'єру з пенальті Бутт забив 26 м'ячів в Бундеслізі, а також три м'ячі в Лізі чемпіонів, причому всі три – Ювентусу, виступаючи при цьому за різні клуби – Гамбург, Байєр і Баварію.

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