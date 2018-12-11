Названо ім'я найкращої моделі світу

У Лондоні відбулося вручення премії Fashion Awards 2018, під час якої назвали ім’я найкращої моделі світу.

Титул найкращої моделі світу отримала 17-річна Кайя Гербер, дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд.

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Відомо, що серед претенденток на почесне звання були також відомі манекенниці Адут Акеч, Адво Абоа, Белла Хадід і Вінні Харлоу.

Переможниця, Кайя Гербер, прийшла на церемонію у блискучому і відвертому вбранні від Alexander McQueen, який підкреслив її витончену фігуру.

Відзначається, що свою нагороду вона отримала з рук популярної співачки Ріти Ори.

Кайя Гербер з матір'ю Сінді Кроуфорд

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