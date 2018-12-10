Дочка Сталлоне похвалилася фігурою в купальнику

Сістін Сталлоне поділилася кадром з відпочинку.

Середня дочка Сильвестра Сталлоне, 20-річна Сістін, опублікувала в своєму Instagram фото, на якому вона зображена біля пальми в купальнику і солом'яному капелюсі.

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Дівчина блиснула плоским животом і пишними грудьми. У неї чудова фігура, а це дуже важливо для її професії моделі. Подивіться самі!

Сильвестр Сталлоне – американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За свою акторську кар'єру знявся більш ніж в 50 фільмах, в тому числі в серіях "Роккі", "Рембо" і "Нестримні", до створення яких також доклав руку і як сценарист, режисер і продюсер. Разом з дружиною – колишньою моделлю Дженніфер Флавін – він виховує трьох доньок: Софію, Сістін і Скарлетт.

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