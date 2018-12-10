Це занадто: Беллу Хадід у купальнику розкритикували фанати

Популярна модель Белла Хадід опинилась у центрі обговорень через свою фігуру в купальнику.

22-річна американська модель Белла Хадід встигає не тільки займатись кар'єрою, а й веде акаунт на платформі Instagram, де за нею стежать понад 21 млн підписників.

Тут спекотно: Емілі Ратажковскі показала форми у купальнику

Там красуня ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів. Нещодавно Белла поділилась залаштунками фотосесії для Love Magazine, де позує у купальнику з ретро-зачіскою. Однак, крім компліментів, дівчина отримала ще й чимало критику через надмірну стрункість.

Ще під час підготовки до показу Victoria's Secret Белла демонстрували дуже худе тіло, а тепер не збирається повертатись до колишньої форми. Прихильники збентежені таким виглядом моделі та радять їй не популяризувати анорексію та надто худих знаменитостей. А як вважаєте ви?

Читайте також: Подруга "Залізної людини" Гвінет Пелтроу вразила новою фотосесією