Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується

Психологи з Гуелфського університету з'ясували, які групи молоді найчастіше погоджуються на незахищений секс. Крім того, їм вдалося дізнатися, чому вони відмовляються від презервативів, навіть якщо знають про можливу незаплановану вагітність та ризик підхопити інфекцію.

Автори розділили добровольців на три групи: 157 гетеросексуальних чоловіків, 177 гетеросексуальних жінок і 106 чоловіків, що мали гомосексуальний досвід. Вік учасників дослідження – від 18 до 25 років.

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Психологи пропонували респондентам сценарії розвитку нових романтичних і сексуальних стосунків. Молодим людям потрібно було вказати, як вони поводяться при статевому контакті, і пояснити мотивацію прийняття тих чи інших рішень.

Всі три групи показали різні стратегії поведінки під час обговорення контрацептивів. Найчастіше на незахищений секс погоджувалися гетеросексуальні чоловіки – вони пояснювали це тим, що "так склалися обставини", і були не схильні розглядати негативні сценарії.

Ще одна причина, через яку чоловіки не люблять користуватися контрацептивами, – це розмір презервативів. Їх стандартна довжина – 17 см, але під час досліджень з'ясувалося, що середньостатистичний пеніс у стані збудження коротший на 2,5 см.

Найчастіше від презервативів відрізняються саме чоловіки / Men's Health

Чоловіки скаржаться, що презервативи зісковзують, складка латексу біля основи статевого члена тисне і викликає неприємні відчуття.

Гетеросексуальні жінки дотримуються іншої думки про контрацепцію – найчастіше вони готові відмовитися від сексу зовсім, ніж займатися ним без презерватива. При цьому дівчата схильні йти на ризик, якщо вважають стосунки довірчими та надійними.

Представники третьої групи десь посередині і вибирають стратегію обговорення всіх нюансів заздалегідь.

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