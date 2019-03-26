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Науковці вразили заявою про марихуану, і до чого тут оргазм
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Учені вирішили з'ясувати, як марихуана впливає на жіночий організм. Те, що вони виявили їх неабияк вразило. Ви теж будете шоковані!
Дослідники з Медичної школи при університеті Сент-Луїса опитали 373 жінок і з'ясували, що вживання марихуани робить їх оргазм у кілька разів сильнішим.
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47% опитаних заявили, що вживали марихуану щонайменше раз на тиждень. З цієї групи 34% курили безпосередньо перед сексом. Анкета також включала питання про здоров'я та статевий потяг.
Жінки, які вживали марихуану безпосередньо перед сексом, і ті, хто просто регулярно її курив, вдвічі частіше розповідали про найсильніші оргазми, ніж ті, хто взагалі ніколи не торкався "трави", – пишуть дослідники.
Учені пов'язують такий ефект з тим, що марихуана розслабляє жінок, знижує тривожність та невпевненість, а також уповільнює сприйняття часу та допомагає продовжити приємні відчуття.
Крім того, на початку лютого Гарвардські вчені зробили несподіване спостереження: у курців марихуани концентрація сперматозоїдів може бути вищою, ніж у тих, хто її ніколи не курив.
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