У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків

Головна ніч року – не за горами, і астрологи на пару зі стилістами вже приготували свої рекомендації щодо ідеального образу. Розповідаємо, в чому найкраще зустрічати Новий рік 2019.

У новорічну ніч Свиня, яка є покровителькою Нового року 2019, дає перевагу святкуванню у гучній компанії. Тому перед початком урочистостей потрібно визначитися, в чому зустрічати Новий 2019 рік чоловікам та жінкам.

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У чому зустрічати новий рік 2019

Перш ніж приступити до кольорів і відтінків, в яких найкраще зустрічати Новий 2019 рік, варто пам’ятати, що згідно зі східним календарем у 2019 році головним символом стане Жовта Земляна Свиня. Це досить сильна і цілеспрямована тварина, яка у всьому любить чіткість і обґрунтованість. Саме тому важливо підійти до вибору новорічного вбрання з практичною розсудливістю.

У чому зустрічати Новий рік 2019

Символ прийдешнього року цінує розмах святкування – а значить і обраний образ ні в чому не повинен поступатися. Однак не обов'язково одягатися кричущо, особливо, якщо сонячна палітра жовтого вам зовсім не близька. Пропонується чимало альтернатив, і актуальними весь рік будуть стримані природні відтінки: пісочний, бежевий, охра, мідь, тауп, горіховий, коричневий, графітовий, теракотовий та інші схожі кольори.

Одяг на Новий рік 2019 для жінок

Приємно, що головні кольори, в яких найкраще зустрічати Новий рік 2019 на думку астрологів і стилістів, у цей раз між собою збігаються – Жовта Земляна Свиня зі своєю стриманою, але багатою палітрою кольорів, вдало вписується у модні тенденції.

Любителькам ділових костюмів, строгих спідниць і штанів у новорічну ніч доведеться змінити свої переваги, бо Свиня не потерпить нудної строгості, адже вона дуже весела тварина. У діловому образі ви ризикуєте провести рік у проблемах і фінансових труднощах, тому не варто ризикувати.

У якому кольорі зустрічати 2019 рік

Глибоке декольте, відкрита спина або довгий шлейф – все це ви сміливо можете одягати в новорічну ніч. Чим багатший і розкішніший наряд, тим краще, адже свиня відома транжира, але не забувайте про правила пристойності, ваш вигляд повинен відповідати місцю святкування.

Родзинка будь-якого образу – це аксесуари. Свиня не позбавлена ​​естетичного смаку, вона обожнює все красиве і стильне. І головне, щоб наряд був брендовий і неповторний. Перед тим, як зустрічати 2019 рік, необхідно придбати прикраси і дрібні доповнення до образу. Свиня на речах економити не звикла, так що беріть з неї приклад. Зверніть увагу на золоті і дорогоцінні каміння. Ну, а якщо немає можливості прикрасити себе дорогими прикрасами, то вибирайте щось якісне і унікальне. Наприклад, намисто або сережки з натурального дерева.

Одяг на Новий рік для жінок

Жінки зможуть спробувати свої сили у новорічну ніч і випробувати фінансову удачу, вибравши стильний і комфортний образ:

наряд з пишною спідницею;

елегантні новорічні сукні;

білу блузку зі складним декором;

ефектний комбінезон;

вільні штани світлих тонів;

яскраві легінси або колготки.

У якому платті зустрічати Новий рік

Одяг на Новий рік 2019 для жінок

Одяг на Новий рік 2019 для чоловіків

Оптимізм і грошовий достаток обіцяє всім без винятку Земляна Свиня. У першу чергу, потрібно звернути увагу на стиль вечора. Ну, і на відтінки наряду, в якому будуть жінки. Одяг повинен бути витриманий у м'яких і спокійних тонах – пісочному, коричневому, кавовому, горіховому. Щоб виглядати не тільки модно, але й успішно, слід одягти дорогі туфлі, аксесуари і костюм. Ну, а якщо мета – розсмішити і шокувати публіку, то Земляна Свиня радить скопіювати образ героя з комедії "Маска". Тільки не забудьте про блискучу сорочку, краватку і черевики червоного кольору. Але все повинно бути в міру – це головна умова, якщо вирішите зустрічати 2019 рік у гучній і великій компанії.

У чому зустрічати Новий рік 2019 чоловікам

Для чоловіків діють ті ж правила: ніякої строгості, тому свої ділові костюми заховайте подалі в шафу. Ідеальним буде поєднання світлих штанів з яскравою сорочкою, якщо ж ви віддаєте перевагу джинсам, то вибирайте класику, skinny або порвані джинси не найкращий варіант для зустрічі Нового року.

Якщо ж говорити про домашній варіант – вільні штани, сорочка, джемпер – чудове поєднання. Доповнить образ будь-яка ефектна деталь – краватка з оригінальним затискачем, запонки, пряжка на ремені, перстень, браслет, ланцюжок. Небажано використовувати аксесуари з грубої шкіри.

Неформальні чоловічі образи для Нового року 2019

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