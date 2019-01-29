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Названо фрукт, який продовжує молодість

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Манго продовжує молодість - фото 1
Манго продовжує молодість

Науковці розповіли, який фрукт варто вживати після 30 років, щоб уповільнити процес старіння.

Дослідники з Південної Кореї виявили, що найкраще захищає шкіру від появи зморшок саме манго. Експерти з Корейського інституту східної медицини провели ряд досліджень, які підтвердили, що регулярне вживання манго у віці після 30 років допомагає підтримувати молодий вигляд.

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Річ у тому, що фрукт позитивно впливає на стан шкіри, адже захищає клітини від втрати колагену, який відповідає за пружність та гладкість.

"У жінок, які щодня з'їдають манго, вже через три тижні шкіра стає пружнішою та еластичнішою, краще утримує вологу, а також стає менш схильною до шкідливого впливу УФ-променів", – пояснила провідний автор дослідження Вів'єн Фам.

До того ж, манго допомагає боротись з розладами нервової системи та стресами, адже містить вітамін В6, який допомагає заспокоїтись.

Манго продовжує молодість - фото 304358
Манго продовжує молодість

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Джерело: zdorovia.com.ua
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