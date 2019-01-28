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Науковці розповіли, як екологія впливає на наші харчові звички

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Чим вам загрожує забруднене повітря? - фото 1
Чим вам загрожує забруднене повітря?

Згідно з даними нового дослідження вчені з Університету Південної Каліфорнії (США) заявили, що брудне повітря в місцях проживання людей впливає на зловживання жирною їжею та набір ваги.

Також було встановлено, що в регіонах із забрудненим повітрям люди віддають перевагу споживанню їжі за межами дому, що також вносить свою лепту в їх схильність до ожиріння.

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Американські дослідники констатували, що життя в містах з брудним повітрям, для якого характерний високий рівень частинок, вироблених електростанціями і вихлопними системами автомобілів, – пов'язане зі зловживанням жирними продуктами.

Вплив брудного повітря на 34% підвищує ймовірність вживання продуктів з високим вмістом жиру, – заявили фахівці.

Брудне повітря впливає на зловживання фастфудом - фото 304246
Брудне повітря впливає на зловживання фастфудом

До подібного висновку вчені дійшли, проаналізувавши дані 3100 школярів. Під час дослідження вони щодня звітували про свій раціон харчування. Паралельно дослідники проводили виміри рівня забруднювальних речовин у місці проживання добровольців. У результаті вченими були виявлені деякі закономірності між забрудненістю повітря в регіоні проживання та нездоровими харчовими особливостями у випробовуваних.

Зокрема, виявилося, що більш високі рівні діоксиду азоту в повітрі, корелювали з більш високим споживанням продуктів, що містять вкрай шкідливі для серцево-судинної системи трансжири, а також з переїданням в цілому.

"Чим більше на організм впливають забруднювачі повітря, тим більша ймовірність того, що людина буде переїдати жирною їжею. Ця залежність зберігається з урахуванням таких факторів, як дохід сім'ї, рівень освіти батьків та наявність ресторанів швидкого харчування в радіусі 500 метрів від будинку або школи", – повідомили автори проекту.

Вчені поки що не дуже добре розуміють механізм впливу брудного повітря на зловживання жирною їжею. За однією з версій, забруднювальні частинки порушують метаболізм і сприяють зниженню рівня цукру в крові, що провокує відчуття голоду. Також дослідники допускають, що вдихання забруднювальних речовин може викликати в організмі запалення, що приводить до ожиріння.

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Джерело: Medikforum
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