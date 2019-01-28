Чи дійсно вода з лимоном сприяє схудненню: думка дієтологів

У склянці води з лимоном не міститься і 1% від добової норми калію / Healthline

Лікарі закликають раз і назавжди забути про детокс "вода з лимоном".

Міф про воду з лимоном №1: допомагає худнути. Багато хто стверджує, що кислий смак корисний для стимуляції метаболізму і стакан води з лимоном перед їжею – чудовий рецепт стрункості. Наука цього не підтверджує. Вживання води дійсно заповнює частину шлунка і знижує апетит. Але лимон тут ні до чого.

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Міф про воду з лимоном №2: покращує травлення. За словами дослідників, в лимонній воді відсутні пектин, клітковина або пробіотики, які могли б допомогти травленню. Секреторні клітини, які виділяють шлунковий сік, дозволяють йому підлаштовуватися під зміни середовища, підсилюючи вироблення власної кислоти.

Міф про воду з лимоном №3: багате джерело вітамінів і мінералів. Насправді в склянці води з лимоном не міститься і 1% від добової норми калію, фосфору і кальцію, і вітаміну С в ній так мало, що для заповнення добової потреби в аскорбіновій кислоті, на думку вчених, набагато правильніше з'їсти апельсин.

Чи дійсно вода з лимоном сприяє схудненню: думка дієтологів

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