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Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів

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Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів - фото 1

Науковці виявили дуже легкий варіант, як привести себе у форму та скинути зайві кілограми. І йдеться зовсім не про обмеження у раціоні.

Американські учені з Університету Юта дійшли до висновку, що ходіння навшпиньки дозволяє покращити свою фізичну форму. Тому варто практикувати такі прогулянки, адже це дозволяє використати більше калорій, а також активізувати більше м'язів. Тому люди починають позбутись зайвих кілограмів та ставати стрункішими.

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Це підтвердив і експеримент за участю спортсменів у віці 20-40 років, які ходили та бігали різноманітними способами, хтось приземлявся на п'ятки, хтось – на стопу, хтось підіймав пальці.

"Ходьба навшпиньки збільшує витрату енергії на 60-80%, збільшуючи навантаження на деякі групи м'язів. Це один з методів більш активного спалювання калорій", – пояснюють фахівці.

Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів - фото 424057

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Джерело: newsyou.info
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