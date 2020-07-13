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Названі наслідки дефіциту калію в організмі

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Калій / apteka

Є ознаки дефіциту калію, які сильно б'ють по здоров'ю і зовнішності. Калій необхідний для нормальної роботи серця і судин, функціонування нервової системи і підтримки м'язів в робочому стані.

Спортсмени потребують підвищених доз, які можна отримувати зі спеціальних добавок або їжі. Брак калію може стати причиною серйозних нездужань: щоб уникнути їх, звертайте увагу на такі симптоми.

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Ви відчуваєте постійну втому, не пов'язану з перенапруженням, а від сонливості не рятують навіть кілька горнят кави? Причиною може бути гіпокаліємія – хронічна нестача калію. Стійкий дефіцит призводить до безсоння, зниження працездатності, відсутності інтересу до життя. Часто такий стан спостерігається при жорстких дієтах, пов'язаних з виключенням багатьох продуктів.

Судоми, тупий біль і слабкість в м'язах – один з найяскравіших симптомів дефіциту калію. Цей макроелемент – електроліт, який взаємодіє з натрієм і відповідає за здатність м'язів до скорочення. Якщо його кількість в організмі зменшується, клітини не отримують потрібну кількість електричних сигналів.

Аритмія. Калій необхідний для підтримки нормальної роботи головного м'язу людського організму – серця. Навіть незначне зниження необхідної кількості порушує серцевий ритм, при стабільному дефіциті помітно прискорене серцебиття без видимих ​​причин. При цьому пульс може залишатися в межах норми.

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Калій

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Джерело: apteka
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