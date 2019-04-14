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Названий овоч, який захищає організм від старіння

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При жуванні капусти утворюється речовина сульфорафан - фото 1
При жуванні капусти утворюється речовина сульфорафан / HolodMax

Регулярне вживання цього популярного овочу очищає організм від токсичних речовин і захищає його від прискореного старіння.

Білокачанна капуста містить речовини, які посилюють здатність печінки очищати організм від різного роду токсинів. При жуванні капусти утворюється речовина сульфорафан, яка є прекрасним детоксом і захищає організм від системних запалень, прискореного старіння, розвитку раку.

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Не менш корисна і морква. Вона містить бета-каротин, який дуже цінний для слизових оболонок шкіри, а також – для очей і мозку. У той же час, гарбуз містить альфа-каротин, який захищає серце, судини і нервову систему, тому всі зимові овочі навіть при зберіганні залишаються дуже корисними.

Морква містить бета-каротин, який дуже цінний для слизових оболонок шкіри - фото 321233
Морква містить бета-каротин, який дуже цінний для слизових оболонок шкіри

Якщо ви кинули курити – це тільки перший крок на шляху до оздоровлення. Вашому організму потрібно допомогти позбутися нікотину, а заодно і залежності від нього. Ось список продуктів, які допоможуть вивести нікотин з організму.

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Джерело: polzavred
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