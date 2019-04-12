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Як приготувати картоплю зі смаком курки

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Як приготувати картоплю зі смаком курки - фото 1
Як приготувати картоплю зі смаком курки / objorik

Ви колись їли картоплю зі смаком курки? Якщо ні, то обов'язково спробуйте – це така смакота!

Інгредієнти для картоплі зі смаком курки:

  • Картопля 10 шт
  • Сіль 1 ч. л.
  • Перець чорний 1 ч. л.
  • Часник 1 зуб.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Молоко 2 ст. л.
  • Перець чилі 4 шт
  • Імбир 10 г

Як приготувати картоплю зі смаком курки:

  1. Чистимо картоплю і нарізаємо її на часточки. Кладемо в каструлю, заливаємо водою і готуємо на вогні 3 хв. Викладаємо в змащену маслом форму.
  2. Готуємо заливку. Подрібнюємо часнок, перець чилі і маринований імбир. Додаємо дві столові ложки майонезу і одну столову ложку молока. Перемішуємо і заливаємо картоплю.
  3. Натираємо твердий сир на тертці і висипаємо зверху картоплі. Запікати до рум'яної скоринки в духовці при температурі у 200 градусів. Смачна картопля готова. Запрошуйте всіх до столу!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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