Як приготувати картоплю зі смаком курки

Як приготувати картоплю зі смаком курки / objorik

Ви колись їли картоплю зі смаком курки? Якщо ні, то обов'язково спробуйте – це така смакота!

Інгредієнти для картоплі зі смаком курки:

Картопля 10 шт

Сіль 1 ч. л.

Перець чорний 1 ч. л.

Часник 1 зуб.

Майонез 2 ст. л.

Молоко 2 ст. л.

Перець чилі 4 шт

Імбир 10 г

Як приготувати картоплю зі смаком курки:

Чистимо картоплю і нарізаємо її на часточки. Кладемо в каструлю, заливаємо водою і готуємо на вогні 3 хв. Викладаємо в змащену маслом форму. Готуємо заливку. Подрібнюємо часнок, перець чилі і маринований імбир. Додаємо дві столові ложки майонезу і одну столову ложку молока. Перемішуємо і заливаємо картоплю. Натираємо твердий сир на тертці і висипаємо зверху картоплі. Запікати до рум'яної скоринки в духовці при температурі у 200 градусів. Смачна картопля готова. Запрошуйте всіх до столу!

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