Ці продукти допоможуть вивести нікотин з організму

Якщо ви кинули курити – це тільки перший крок на шляху до оздоровлення. Вашому організму потрібно допомогти позбутися нікотину, а заодно і залежності від нього.

Броколі. Одним з найцінніших продуктів є звичайна броколі. У ній висока концентрація вітамінів B5 і C, відповідальних за регуляцію багатьох важливих процесів в організмі. Вживання броколі покращує метаболізм і захищає ваші легені від токсинів.

І ще: Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені

Апельсини. Найпоширеніша цитрусова культура в світі. Лікарі рекомендують вводити в раціон ці фрукти, оскільки вони є потужним антиоксидантом.

Лимони. Ще один вірний помічник у нашій боротьбі за здоров'я. Відомо, що нікотин руйнує клітини і вкрай негативно діє на шкіру. Лимонна кислота і вітамін C допоможуть розпочати негайну боротьбу з небажаними ефектами від куріння.

Нікотин руйнує клітини і вкрай негативно діє на шкіру

Морква. Будучи курцем, протягом дня ви регулярно зменшуєте концентрацію вітамінів A і C в організмі. Це призводить до руйнування нервових клітин, порушення циркуляції крові і функціонування мозку. Вживання сирої моркви допоможе відновити запаси вітамінів A, C і K, і посилити природний захист організму.

Читайте також: 10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло