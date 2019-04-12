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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Ці продукти допоможуть вивести нікотин з організму

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Лікарі рекомендують вводити в раціон апельсини - фото 1
Лікарі рекомендують вводити в раціон апельсини / diet-health

Якщо ви кинули курити – це тільки перший крок на шляху до оздоровлення. Вашому організму потрібно допомогти позбутися нікотину, а заодно і залежності від нього.

Броколі. Одним з найцінніших продуктів є звичайна броколі. У ній висока концентрація вітамінів B5 і C, відповідальних за регуляцію багатьох важливих процесів в організмі. Вживання броколі покращує метаболізм і захищає ваші легені від токсинів.

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Апельсини. Найпоширеніша цитрусова культура в світі. Лікарі рекомендують вводити в раціон ці фрукти, оскільки вони є потужним антиоксидантом.

Лимони. Ще один вірний помічник у нашій боротьбі за здоров'я. Відомо, що нікотин руйнує клітини і вкрай негативно діє на шкіру. Лимонна кислота і вітамін C допоможуть розпочати негайну боротьбу з небажаними ефектами від куріння.

Нікотин руйнує клітини і вкрай негативно діє на шкіру - фото 320840
Нікотин руйнує клітини і вкрай негативно діє на шкіру

Морква. Будучи курцем, протягом дня ви регулярно зменшуєте концентрацію вітамінів A і C в організмі. Це призводить до руйнування нервових клітин, порушення циркуляції крові і функціонування мозку. Вживання сирої моркви допоможе відновити запаси вітамінів A, C і K, і посилити природний захист організму.

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Джерело: lifehacker
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