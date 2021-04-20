На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названий овоч для зміцнення імунітету, про який усі чомусь забули
-
- 56
Навесні потрібно зміцнювати імунітет за допомогою правильних продуктів. Лікар-гомеопат Михайло Лущик назвав овоч, який допоможе в цій справі.
Фахівець відзначив, що навесні потрібно збагачувати свій раціон редькою, тому що в ній багато кальцію, магнію, калію, йоду, фосфору, а також високий вміст сірки, що покращує травлення і очищає організм від шлаків і токсинів. Про це пише food.ndtv.
І ще: Ось яку інформацію приховує колір продуктів
Смачна редька зміцнює серце і судини. Зловживання тваринними жирами призводить до утворення холестеринових відкладень на судинній стінці і зниження її еластичності. Регулярне включення у свій раціон цілющої овочевої культури (на тлі зниження вживання м'яса) здатне усунути цю проблему практично повністю.
Користь редьки ще і в тому, що, маючи довгий термін зберігання, (мова йде про редьку чорну) вона надзвичайно багата на амінокислоти і мікроелементи. Це робить її цінним продуктом в період сезонних епідемій. Більш того, при кашлі вона просто незамінна.
Редька незамінна при сезонних застудах не тільки завдяки своїм протимікробним властивостям, але і як вітамінна підтримка організму. Можна їсти не тільки коренеплоди, а й молоденьке бадилля редьки, додавши його, наприклад, до супу. Самі коренеплоди їдять як свіжими, так і вареними, смаженими, маринованими.
Це цікаво: Фінські вчені назвали продукти, які допомагають боротися з похміллям
- 20 квітня
-
21:438 головних табу в сексі: що чоловік ніколи не пробачить жінці
-
21:17Президент Реала розставив крапки над "і" у питанні повернення Кріштіану Роналду
-
20:5021 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:14Названий овоч для зміцнення імунітету, про який усі чомусь забули
-
19:45Ніякої драми: як виглядає Дженніфер Лопес після розриву з коханим
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:16Астрологи перерахували найбільш велелюбні знаки Зодіаку
-
18:44Єлизавета II проігнорувала багаторічну традицію через траур за принцом Філіпом
-
18:18Гороскоп на 21 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Привітання з Вербною неділею 2021 в прозі: побажання своїми словами
-
17:46Факти про схуднення, які можуть вас шокувати
-
17:17Lama випустила нову пісню Діаманти після дворічної перерви: слухати онлайн
-
16:43Цей фільм став найкасовішим за час пандемії
-
16:18Перезавантаження стосунків: як і навіщо це робити
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:45Скільки відсотків суші торкнулася діяльність людини: цифра вражає
-
15:28Реальний Гаррі Поттер: француз підкорює ТікТок своїм виглядом
-
14:435 вправ для тих, у кого болять суглоби
-
14:21Як приготувати ідеальний розсипчастий рис: простий лайфхак (відео)
-
13:56Ось чому не можна ставити дзеркало біля вікна (фото)
-
13:32Наймолодша мільярдерка світу зробила пікантні селфі в білизні
-
12:55Як зберегти здоров'я та фігуру після 40
-
12:15Магнітні бурі у травні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
11:57Як подолати нерішучість: прості поради для кожного
-
11:28Як відчувають світ павуки: учені створили мелодію павутини
- 20 квітня
-
21:438 головних табу в сексі: що чоловік ніколи не пробачить жінці
-
19:16Астрологи перерахували найбільш велелюбні знаки Зодіаку
-
16:18Перезавантаження стосунків: як і навіщо це робити
-
12:15Магнітні бурі у травні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 квітня
-
07:19Українські тюнери змінили Mercedes-Benz E-Class до невпізнавання
- 19 квітня
-
20:16Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було
-
17:50Прості лайфхаки з сіллю, про які ви не знали
-
14:45День власників домашніх улюбленців: ТОП 5 фільмів про собак, котів та інших тварин
-
12:15Місячний посівний календар на травень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня
-
08:30Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір
-
07:23Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі
- 18 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі, яка створила власний порносайт (18+)
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:57Вакцинація від коронавірусу в Україні: коли всі охочі зможуть зробити щеплення
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня
-
08:214 поради, які допоможуть схуднути за допомогою ходьби
- 17 квітня
-
21:49Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження
-
18:21Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
15:14Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни
-
12:13У мережі показали найкращі знімки за версією World Press Photo 2021
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня
-
08:137 популярних продуктів, які можуть стати причиною появи целюліту
- 16 квітня
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя