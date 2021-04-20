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Названий овоч для зміцнення імунітету, про який усі чомусь забули

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Редька - фото 1
Редька / pinterest

Навесні потрібно зміцнювати імунітет за допомогою правильних продуктів. Лікар-гомеопат Михайло Лущик назвав овоч, який допоможе в цій справі.

Фахівець відзначив, що навесні потрібно збагачувати свій раціон редькою, тому що в ній багато кальцію, магнію, калію, йоду, фосфору, а також високий вміст сірки, що покращує травлення і очищає організм від шлаків і токсинів. Про це пише food.ndtv.

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Смачна редька зміцнює серце і судини. Зловживання тваринними жирами призводить до утворення холестеринових відкладень на судинній стінці і зниження її еластичності. Регулярне включення у свій раціон цілющої овочевої культури (на тлі зниження вживання м'яса) здатне усунути цю проблему практично повністю.

Користь редьки ще і в тому, що, маючи довгий термін зберігання, (мова йде про редьку чорну) вона надзвичайно багата на амінокислоти і мікроелементи. Це робить її цінним продуктом в період сезонних епідемій. Більш того, при кашлі вона просто незамінна.

Редька незамінна при сезонних застудах не тільки завдяки своїм протимікробним властивостям, але і як вітамінна підтримка організму. Можна їсти не тільки коренеплоди, а й молоденьке бадилля редьки, додавши його, наприклад, до супу. Самі коренеплоди їдять як свіжими, так і вареними, смаженими, маринованими.

Названий овоч для зміцнення імунітету, про який усі чомусь забули - фото 456441

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