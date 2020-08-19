Фінські вчені назвали продукти, які допомагають боротися з похміллям

Продукти з високим вмістом амінокислоти L-цистеїн можуть зменшити симптоми похмілля – до такого висновку прийшли вчені з Університету Хельсінкі та Університету Східної Фінляндії. Команда провела дослідження і поділилася його результатами у своїй науковій роботі.

Так, велика кількість L-цистеїну є у сирих курячих яйцях, сирому соняшниковому насінні та свіжих зернах гороху. На думку вчених, саме ці продукти варто вживати вранці після вечірки.

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Метод дійсно працює, і це підтверджено експериментально. Під час роботи вчені тестували людей з ознаками похмілля. Всіх учасників розділили на дві групи: першим давали таблетки L-цистеїну, а іншим – плацебо. Результати перевіряли за допомогою анкетування і аналізу крові. Виявилося, що ті, хто приймав L-цистеїн, швидше позбулися симптомів похмілля: головного болю, нудоти, стресу і тривоги.

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