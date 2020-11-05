Ось яку інформацію приховує колір продуктів

Більшість людей не знає, на що впливає колір овочів та фруктів. Проте є дослідження, що люди інтуїтивно віддають перевагу яскравим продуктам. Читайте далі та дізнайтеся, чому так відбувається.

Той колір плодів, що ми бачимо, – це ті речовини, які захищають наші тіла від передчасного старіння. Називаються ці речовини – антиоксиданти.

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Сотні видів та відтінків каротиноїдів насичують овочі та фрукти, від жовтого бета-каротину в гарбузі, моркві та бататі, оранжевого кроптоксантіна в апельсинах, до червоного лікопіну в помідорах. Антоціани надають чорниці синій колір, а буряку, цибулі, капусті – фіолетовий. Хлорофіл забарвлює листя, зелень, огірки в зелений колір. Безбарвні антиоксиданти – вітаміни С і Е.

Який плід містить більше антиоксидантів: цибуля ріпчаста червона або біла, капуста червонокачанна або білокачанна? Для відповіді вам не знадобиться довідник, подивіться уважно і дайте відповідь самостійно. У червоній цибулі міститься на 76% більше антиоксидантів ніж в білій, червонокачанна капуста містить в 8 разів більше антиоксидантів, ніж білокачанна.

Ягоди займають верхівку антиоксидантного рейтингу, виступають в ролі продуктів-лідерів. Через високий вміст антиоксидантів ягоди – найбагатша антиоксидантами категорія продуктів після прянощів і спецій. Ягоди, як група, містять в 10 разів більше антиоксидантів, ніж інші фрукти та овочі й в 50 разів більше, ніж продукти тваринного походження.

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