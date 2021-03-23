Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Названий оптимальний час для сніданку

  • 19
Сніданок - фото 1
Сніданок / pinterest

Чи замислювалися ви, коли найкраще поснідати, пообідати і повечеряти, якщо ви хочете схуднути? Прийшов час відкрити всі таємниці. Вчені прийшли до висновку, що ранні сніданки корисні для здоров'я.

Фахівці проаналізували дані 10 575 дорослих американців, щоб з'ясувати, як час прийому їжі впливає на рівень цукру в крові. Рівень глюкози виявився вищим серед людей, у яких інтервали між прийомами їжі були короткими. Найнижчий рівень цукру в крові був у тих, хто снідав до 8:30 ранку. Про це пише medicalxpress.

Це цікаво: У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни

За словами ендокринолога Маррей Алі, ранній сніданок допомагає захистити організм від розвитку діабету другого типу. У людей, які починали їсти раніше, був нижчий рівень цукру в крові і менша інсулінорезистентність.

Чому дієтологи не рекомендують їсти після 20.00? Недавнє дослідження показало, що регулярне сидіння за вечерею після 20.00 може збільшити ваше тіло на кілька розмірів. Дослідники припускають, що різниця може бути в тому, що ми еволюціонували таким чином, щоб використовувати енергію протягом дня, тому наш метаболізм сповільнюється, коли ми готуємося до сну, знижуючи швидкість, з якою ми обробляємо їжу.

Названий оптимальний час для сніданку - фото 452715

І ще: Три поради, які додають впевненості у собі

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
  • 20 березня, 15:21
  • 285
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 21 березня, 15:20
  • 666
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2873420
Загрузка...
Новини