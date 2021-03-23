На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названий оптимальний час для сніданку
-
- 19
Чи замислювалися ви, коли найкраще поснідати, пообідати і повечеряти, якщо ви хочете схуднути? Прийшов час відкрити всі таємниці. Вчені прийшли до висновку, що ранні сніданки корисні для здоров'я.
Фахівці проаналізували дані 10 575 дорослих американців, щоб з'ясувати, як час прийому їжі впливає на рівень цукру в крові. Рівень глюкози виявився вищим серед людей, у яких інтервали між прийомами їжі були короткими. Найнижчий рівень цукру в крові був у тих, хто снідав до 8:30 ранку. Про це пише medicalxpress.
Це цікаво: У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни
За словами ендокринолога Маррей Алі, ранній сніданок допомагає захистити організм від розвитку діабету другого типу. У людей, які починали їсти раніше, був нижчий рівень цукру в крові і менша інсулінорезистентність.
Чому дієтологи не рекомендують їсти після 20.00? Недавнє дослідження показало, що регулярне сидіння за вечерею після 20.00 може збільшити ваше тіло на кілька розмірів. Дослідники припускають, що різниця може бути в тому, що ми еволюціонували таким чином, щоб використовувати енергію протягом дня, тому наш метаболізм сповільнюється, коли ми готуємося до сну, знижуючи швидкість, з якою ми обробляємо їжу.
І ще: Три поради, які додають впевненості у собі
-
14:14Оприлюднено акторський склад другого сезону Відьмака
-
13:59Блогерка наочно показала, як легко візуально збільшити маленькі груди: фотопорівняння
-
13:42Названий оптимальний час для сніданку
-
13:27Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками, позуючи у ліжку: сексуальне фото
-
13:10Емілі Ратажковскі розкритикували через ідеальний прес одразу після пологів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:56Учені самі влаштували металеве виверження вулкана, бо ніколи не бачили це явище у природі
-
12:35Названий спосіб знизити холестерин та ще й схуднути
-
12:18Соус зі шпинатом: рецепт весняної закуски, яку можна додавати в салат або мастити на хліб
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
11:19Наче кадри з Шаленого Макса: палаючий фургон, який мчить схилом, потрапив на відео
-
10:50Модель plus-size азійського походження знялася у сміливій фотосесії для спортивного глянцю
-
10:19Засновник Twitter продав свій перший твіт майже за 3 мільйони доларів
-
09:47День Ангела Галини 2021: значення імені, сумісність і характер власниць
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
08:48Картинки з Днем ангела Галини: листівки і відкритки з іменинами
-
08:24Привітання з Днем ангела Галини: найкращі поздоровлення на іменини 2021
-
07:59Тюнери показали McLaren 720S з надрукованим на 3D-принтері обвісом
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
-
07:13У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду
- 22 березня
-
21:58Як голод впливає на те, як ви витрачаєте гроші: цікаве дослідження
-
21:4623 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:264 найшкідливіші звички людини: це не куріння і алкоголь
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна