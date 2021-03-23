Названий оптимальний час для сніданку

Чи замислювалися ви, коли найкраще поснідати, пообідати і повечеряти, якщо ви хочете схуднути? Прийшов час відкрити всі таємниці. Вчені прийшли до висновку, що ранні сніданки корисні для здоров'я.

Фахівці проаналізували дані 10 575 дорослих американців, щоб з'ясувати, як час прийому їжі впливає на рівень цукру в крові. Рівень глюкози виявився вищим серед людей, у яких інтервали між прийомами їжі були короткими. Найнижчий рівень цукру в крові був у тих, хто снідав до 8:30 ранку. Про це пише medicalxpress.

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За словами ендокринолога Маррей Алі, ранній сніданок допомагає захистити організм від розвитку діабету другого типу. У людей, які починали їсти раніше, був нижчий рівень цукру в крові і менша інсулінорезистентність.

Чому дієтологи не рекомендують їсти після 20.00? Недавнє дослідження показало, що регулярне сидіння за вечерею після 20.00 може збільшити ваше тіло на кілька розмірів. Дослідники припускають, що різниця може бути в тому, що ми еволюціонували таким чином, щоб використовувати енергію протягом дня, тому наш метаболізм сповільнюється, коли ми готуємося до сну, знижуючи швидкість, з якою ми обробляємо їжу.

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