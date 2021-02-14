Три поради, які додають впевненості у собі

Впевненість - це риса, яка потрібна кожному, адже дозволяє бути щасливішими та досягати успіхів. Але стати впевненим буває доволі непросто, тому ділимось простими порадами, як змінити ситуацію.

Навчіться казати "ні"

Кожного дня перед людьми постає чимало виборів: чим зайнятись, від чого відмовитись. Дуже часто плани можуть змінюватись через прохання та пропозиції інших людей, але тут варто вміти відстоювати свої бажання та свій час.

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Якщо вам чогось не хочеться, то не треба виправдовуватись перед кимось за свою відмову. Вміння будувати персональні кордони справді допомагає у житті. Звісно ж, це не означає, що варто завжди казати "ні" на прохання, але не забувайте дослухатись до себе у таких ситуаціях.

Пам'ятайте про базові потреби

Впевненість у собі навряд чи можлива без емоційного та фізичного здоров'я. Адже без них складно залишатись активним, ясно мислити та взагалі мати час на продуктивну роботу. Тому не забувайте робити перерви на відпочинок і турбуватись про себе.

Зважайте на приємні моменти

Люди звикли частіше згадувати свої провали, аніж перемоги. Але постійна самокритика лише позбавляє впевненості. Тому не зайвим буде навчитись чесно оцінювати свої навіть маленькі досягнення та не забувати про них. Для початку можна завести нотатник, щоб записувати приємні моменти та справи. Це дозволить помічати більше хорошого і не зациклюватись на помилках.

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