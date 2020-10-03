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Названий небезпечний наслідок безсоння

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Безсоння - фото 1
Безсоння / northernvirginiamag

Безсоння і сон тривалістю менше шести годин на добу можуть збільшити ризик когнітивних порушень.

Американські фахівці з Медичного коледжу Університету штату Пенсільванія запросили 1741 людину провести ніч в лабораторії, щоб на ранок пройти когнітивні тести. Деяким з них дали поспати лише шість годин, в решту часу заснути заважав шум, світло і некомфортна температура в кімнаті.

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Виявилося, що добровольці, які в анкетах повідомили про симптоми безсоння або хронічний недосип, вдвічі гірше справлялися з когнітивними тестами, якщо спали менше шести годин. Отримані дані можуть допомогти медичним працівникам зрозуміти, які пацієнти мають підвищений ризик розвитку деменції.

Раніше ця ж група вчених виявила, що люди, які спали менше шести годин на добу, були схильні до ризику різних кардіометаболічних станів, включаючи гіпертонію, діабет, серцеві захворювання або інсульт, а також проблеми з психічним здоров'ям, такі як депресія.

Названий небезпечний наслідок безсоння - фото 428492

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Джерело: medicalxpress
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