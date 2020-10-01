Ці продукти можуть позбавити людину енергії

Правильні продукти можуть підвищити рівень енергії, а неправильні викликають втому. Про останні й піде мова нижче.

Алкоголь. Помірне вживання алкоголю, особливо вина, – це нормально. Але якщо ви переборщите, то відчуєте, що енергія пішла, а це дуже неприємне відчуття.

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Цукор. Занадто багато цукру в раціоні може підвищити рівень глюкози в крові і спровокувати короткочасний приплив енергії. Але за цим піде її різкий спад, через який ми стрімко втрачаємо сили.

Фастфуд. Порожні калорії містять мало поживних речовин і багато жирів. Фастфуд може витіснити з нашого раціону енергетично поживні речовини, якщо ми вживаємо порожні калорії занадто часто.

Кофеїн. Як і цукор він може підвищити нашу енергію, але в короткостроковій перспективі. А от при надлишку кави запаси енергії, навпаки, дуже швидко йдуть.

Рафіновані вуглеводи. Містять менше клітковини і можуть викликати сплеск рівня цукру в крові. Вуглеводна дієта провокує постійну слабкість і втому. Тому слід уникати білого хліба, білого рису і макаронів з перероблених зерен.

Нестача енергії

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