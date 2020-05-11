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Названий найважливіший вітамін травня

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Вітамін - фото 1
Вітамін / hronika

У травні в раціоні кожної людини мають бути присутніми продукти, що містять дуже важливий вітамін.

Про це розповіла дієтолог Ольга Набока. За словами лікаря, в період з квітня по травень в раціоні мають бути продукти, з високим вмістом вітаміну С.

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Водночас, лікар нагадала, що продукти, що містять вітамін С, як правило є алергенними і з ними треба бути вкрай обережними, оскільки вони мають ряд побічних ефектів. Небезпека продуктів, що містять вітамін С:

Часник. Надмірне використання цього інгредієнта може спровокувати загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. Ефірні олії, що є в складі часнику, можуть подразнювати стінки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки.

Лимон. Завдяки підвищеному вмісту кислоти можуть виникнути проблеми з травною системою. Натщесерце можна додавати 1 часточку лимона в воду. При гастриті і підвищеній кислотності, натщесерце не можна вживати лимон взагалі, а протягом дня не більше 30 грамів дрібного фрукта.

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Лимон

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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