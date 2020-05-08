Французів закликали їсти якомога більше сиру, і ось чому

Коронавірус і карантин внесли свої правки у звичний ритм життя більшості людей у світі. Змінилися не лише харчові звички, а й традиційні списки покупок. Це й стало причиною того, що уряд Франції просить громадян виконати свій патріотичний обов'язок і допомогти молочній промисловості.

Молочна промисловість Франції сильно постраждала через пандемію коронавірусу. Продажі сирів впали на 60%, через неможливість продавати їх у ресторани, на ринки і закордон. Тому вирішили залучити до цього мешканців країни.

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Представники французької молочної промисловості закликали громадян їсти більше сиру на знак солідарності з виробниками. Особливо фермери просять зробити акцент на сен-нектер, реблошон, канталь і камамбері. Продажі цих видів сиру впали найбільше.

Президент молочного колективу Sodiaal Деміен Лакомб відміряв, що компанія за місяць не змогла продати навіть пів тори тонни сиру з двох запланованих.

Французів закликають допомагати молочній промисловості

Зазначимо, що французькі пивовари виллють мільйони літрів пива. Через різке падіння попиту, яке стало наслідком карантинних заходів, термін придатності хмільного напою закінчився.

А ще нагадаємо, що представники асоціації бельгійських фермерів закликали місцевих жителів їсти у два рази більше картоплі – не один раз в тиждень, а два. Так в асоціації хочуть позбутися від запасів, які накопичилися через карантин.

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