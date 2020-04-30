Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома

Як не набрати вагу на дистанційній роботі

Карантин змусив багатьох людей перейти на дистанційну роботу, тож режим дня відчутно збився, а походів до холодильника побільшало. Тому дієтологи назвали три прості поради, які дозволять працювати вдома без появи зайвих кілограмів.

Пандемія коронавірусу стала причиною того, що чимало країн оголосити карантин, тож робота вдома стала звичною річчю. Але для тих, хто звик до офісного режиму, це стало ще однією причиною появи зайвої ваги. Домашня рутина, стрес та вільний доступ до їжі часто завершуються збільшенням маси тіла. Тому важливо запам'ятати кілька простих правил, щоб позбутись зайвих кілограмів та уникнути появи нових.

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Складіть графік харчування. Для сніданку виділіть годину після пробудження, а наступні прийоми їжі розплануйте із різницею у 4 години. Можна додати додатковий перекус, але не відходити від режиму.

Як не набрати вагу на дистанційній роботі

Збалансуйте раціон. Продумайте власне меню на кілька днів вперед, щоб кожного разу не морочити собі голову та не спокушатись на шкідливу їжу. Важливо пам'ятати, що кожна трапеза повинна складатись з білків, корисних жирів та складних вуглеводів.

Продумайте власне меню на кілька днів вперед, щоб кожного разу не морочити собі голову та не спокушатись на шкідливу їжу. Важливо пам'ятати, що кожна трапеза повинна складатись з білків, корисних жирів та складних вуглеводів. Пийте чисту воду. Зараз краще мінімізувати вживання різноманітних соків та солодкої газованої води, адже вони зовсім не втамовують спрагу і не найкраще позначаються на зовнішньому вигляді. Не забувайте перед кожним прийомом їжі випивати склянку теплої води.

Як не набрати вагу на дистанційній роботі

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