Названий найшкідливіший маринад для шашлику

Усі ми любимо їсти ароматний шашлик. Але є маринади, які дуже шкідливі для м'яса і можуть стати смертельно небезпечними.

Експерти попереджають про головне правило: шашлик не треба маринувати занадто довго. Не робіть цього за добу до приготування. У такому випадку всі повноцінні білки і залізо втратять свою структуру і корисні властивості. В результаті ви отримаєте даремний продукт, в якому не залишилося нічого корисного, пише versiya.

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Назавжди забудьте про маринад на основі кефіру і майонезу, оскільки м'ясні та молочні продукти несумісні. Кефір перешкоджає засвоєнню організмом заліза і білка, що міститься в м'ясі. Замість цього лікар запропонувала чудову альтернативу, "здоровий маринад" на основі кмину, цибулі, зелені і трав.

"Не використовуйте саме кисломолочні маринади. У м'ясі або рибі все-таки є кров. При її зіткненні з кисломолочкою, якщо на вулиці тепло, висока ймовірність розвитку кишкових хвороботворних бактерій. Тому є великий ризик отруїтися. Ми категорично проти таких маринадів", – поясняють кухарі.

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