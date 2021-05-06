Як зробити з кави справжній еліксир довголіття

Кава один з найдемократичніших напоїв у питанні добавок. Однак, є один інгредієнт, який робить каву вдвічі кориснішою.

Користь принесе тільки помірна кількість кави, тому що надмірне споживання кофеїну може не обійтися без побічних ефектів. Щодо цього є невелике правило: в середньому лікарі рекомендують не перевищувати на день 2,5 мг кофеїну на 1 кг ваги, пише kivahan.

Це цікаво: Чому денна сонливість може бути тривожним симптомом

А як же зробити улюблений напій максимально корисним? Кава з лимоном має зовсім незвичайний смак, але є надзвичайно популярною. Крім того, кава з лимоном з'єднує воєдино всі позитивні якості обох своїх складових.

По-перше, організм отримує подвійну дозу антиоксидантів, оскільки флавоноїди, якими багата кава, під впливом вітаміну С з лимона, вдвічі активніше впливають на вільні радикали. Зрозуміло, вітамін С позитивно впливає на імунітет. Однак і кофеїн допомагає зміцнювати природний захисний бар'єр людського організму.

Кориця також чудово поєднується з кавою, а завдяки своїм корисним властивостям вона здатна зробити цей напій ще кориснішим. Кориця може знизити рівень глюкози і холестерину в крові і прискорити обмін речовин, а ще вона має сильну протизапальну і протимікробну дію.

І ще: Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко