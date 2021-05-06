Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом

Чому ваша тарілка має бути різнобарвною

Дієтологиня Еда Балджі, викладачка кафедри харчування та дієтології академії меднаук Університету Бейкент (Туреччина), розповіла, як зробити раціон максимально збалансованим і здоровим. Для здорового харчування, як підкреслила дослідниця, ваша тарілка повинна бути "різнобарвною".

"Різнобарвна" тарілка – запорука того, що разом з їжею ваш організм отримує достатній обсяг поживних елементів кожної групи, пише, Med2.

Це цікаво: 4 несподівані наслідки відмови від вживання яєць

Балджі заявила, що продукти харчування жовтого, зеленого, оранжевого, червоного, білого, фіолетового та інших кольорів приносять різну користь для організму. Для того, щоб отримувати усі необхідні для життєдіяльності речовини в потрібному обсязі, слід вживати різнобарвну їжу.

"Від кольору їжі залежить значно більше, ніж можна припустити. Наприклад, вживання червоних і фіолетових продуктів дозволить вам отримати корисні для здоров'я антиоксиданти", – наголосила вона.



Здорова тарілка однозначно повинна бути різнобарвною / Фото Unsplash

У червоних продуктах містяться фотохімічні елементи, які сприяють зміцненню пам'яті та серцево-судинної системи. Лікопін, який входить до складу червоних продуктів, знижує ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Томати, буряк, малина, полуниця, червоний виноград – усе це необхідно вживати на регулярній основі.

Антиоксидантами багаті й помаранчеві продукти – апельсини, моркву, гарбуз, і так далі.

У жовтих продуктах, як правило, підвищений рівень вітаміну C. Плюс, жовта їжа сприяє правильній роботі травної системи й оптимізує роботу мозку.



Продукти різних кольорів мають свої корисні властивості для організму / Фото Unsplash

Білі продукти зміцнюють імунітет і знижують рівень "поганого" холестерину.

Зелені продукти дуже багаті вітамінами, плюс, вони містять в собі цінні мінерали. Вони також зміцнюють імунітет. Крім того, вони корисні для ментального здоров'я.

Прислухайтеся до порад дієтологині. Зараз це особливо просто зробити, адже стартує сезон свіжих весняних овочів і фруктів. Тож не скористатися цією можливістю – справжній гріх.

Читайте також: Названі ТОП-3 продукти з цинком, які посилять імунітет