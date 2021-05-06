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Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
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Дієтологиня Еда Балджі, викладачка кафедри харчування та дієтології академії меднаук Університету Бейкент (Туреччина), розповіла, як зробити раціон максимально збалансованим і здоровим. Для здорового харчування, як підкреслила дослідниця, ваша тарілка повинна бути "різнобарвною".
"Різнобарвна" тарілка – запорука того, що разом з їжею ваш організм отримує достатній обсяг поживних елементів кожної групи, пише, Med2.
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Балджі заявила, що продукти харчування жовтого, зеленого, оранжевого, червоного, білого, фіолетового та інших кольорів приносять різну користь для організму. Для того, щоб отримувати усі необхідні для життєдіяльності речовини в потрібному обсязі, слід вживати різнобарвну їжу.
"Від кольору їжі залежить значно більше, ніж можна припустити. Наприклад, вживання червоних і фіолетових продуктів дозволить вам отримати корисні для здоров'я антиоксиданти", – наголосила вона.
Здорова тарілка однозначно повинна бути різнобарвною / Фото Unsplash
У червоних продуктах містяться фотохімічні елементи, які сприяють зміцненню пам'яті та серцево-судинної системи. Лікопін, який входить до складу червоних продуктів, знижує ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Томати, буряк, малина, полуниця, червоний виноград – усе це необхідно вживати на регулярній основі.
Антиоксидантами багаті й помаранчеві продукти – апельсини, моркву, гарбуз, і так далі.
У жовтих продуктах, як правило, підвищений рівень вітаміну C. Плюс, жовта їжа сприяє правильній роботі травної системи й оптимізує роботу мозку.
Продукти різних кольорів мають свої корисні властивості для організму / Фото Unsplash
Білі продукти зміцнюють імунітет і знижують рівень "поганого" холестерину.
Зелені продукти дуже багаті вітамінами, плюс, вони містять в собі цінні мінерали. Вони також зміцнюють імунітет. Крім того, вони корисні для ментального здоров'я.
Прислухайтеся до порад дієтологині. Зараз це особливо просто зробити, адже стартує сезон свіжих весняних овочів і фруктів. Тож не скористатися цією можливістю – справжній гріх.
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