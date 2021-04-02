Відбілювання зубів: наскільки воно безпечне?

Бажаючі стати володарем голлівудської усмішки готові втирати вугілля в емаль, чистити зуби содою, тестувати різні зубні пасти. Розбираємося у питанні відбілювання зубів: шкода чи користь?

У стоматологічних клініках найбільшою популярністю користується ZOOM – найбільш нешкідливе і безпечне відбілювання зубів. Спочатку лікар визначає вихідний і бажаний відтінки, потім закриває губи і ясна спеціальною плівкою, а на зуби завдає відбілюючий гель. Вплив спеціального апарату на поверхню активізує гель, що дає можливість видалити пігментацію у верхніх і нижніх шарах. Пише beautyinsider.

І ще: Три доступних способи позбутися токсинів назавжди

Багатьох цікавить, чи шкідливо відбілювання зубів ZOOM. Численні дослідження і клінічні випробування, досвід пацієнтів показують, що професійне освітлення під керівництвом лікаря безпечне. Однак, у гелі містяться хімічні речовини, які призводять до підвищення чутливості зубів. Перші кілька днів доведеться дотримуватися спеціальної білої дієти і рекомендацій стоматолога, оскільки може проявлятися негативна реакція на холодну і гарячу їжу, тверді продукти, барвники.

Емаль відновлюється самостійно, при цьому ефект зберігається на кілька років. Після всіх сеансів лікар використовує спеціальний гель для фторування емалі, дозволяючи прискорити процес відновлення.

Це цікаво: Які три популярні звички насправді шкодять здоров'ю