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Відбілювання зубів: наскільки воно безпечне?
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Бажаючі стати володарем голлівудської усмішки готові втирати вугілля в емаль, чистити зуби содою, тестувати різні зубні пасти. Розбираємося у питанні відбілювання зубів: шкода чи користь?
У стоматологічних клініках найбільшою популярністю користується ZOOM – найбільш нешкідливе і безпечне відбілювання зубів. Спочатку лікар визначає вихідний і бажаний відтінки, потім закриває губи і ясна спеціальною плівкою, а на зуби завдає відбілюючий гель. Вплив спеціального апарату на поверхню активізує гель, що дає можливість видалити пігментацію у верхніх і нижніх шарах. Пише beautyinsider.
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Багатьох цікавить, чи шкідливо відбілювання зубів ZOOM. Численні дослідження і клінічні випробування, досвід пацієнтів показують, що професійне освітлення під керівництвом лікаря безпечне. Однак, у гелі містяться хімічні речовини, які призводять до підвищення чутливості зубів. Перші кілька днів доведеться дотримуватися спеціальної білої дієти і рекомендацій стоматолога, оскільки може проявлятися негативна реакція на холодну і гарячу їжу, тверді продукти, барвники.
Емаль відновлюється самостійно, при цьому ефект зберігається на кілька років. Після всіх сеансів лікар використовує спеціальний гель для фторування емалі, дозволяючи прискорити процес відновлення.
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