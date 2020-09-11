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Названий найкорисніший вид солі

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Сіль - фото 1
Сіль / stoppen-sie-ihren-haarausfall

Сіль часто називають "білою смертю", але як показало одне наукове дослідження, в помірній кількості вона може бути корисною для людини.

Сіль допомагає поповнювати запас натрію і калію, які сприяють нормальному функціонуванню організму. Вживання солі позитивно позначається на серцево-судинній системі, а от надлишок або нестача можуть призвести до небажаних наслідків, вважають фахівці.

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Вчені встановили той факт, що морська і кам'яна сіль набагато кращі за звичайну. Тому що звичайна, проходячи обробку, втрачає безліч корисних властивостей. Але найкориснішою для людського організму визнана рожева гімалайська сіль. Її видобувають в передгір'ях Гімалаїв, а також в регіоні Пенджаб (Пакистан). Найкориснішою вона вважається тому, що в ній міститься йод, магній, залізо, калій, кальцій і, звичайно ж, натрій. Також вона не проходить процес обробки, що робить її ще й найчистішою серед всіх інших видів солі.

Експерти впевнені, що якщо вживати правильну кількість рожевої гімалайської солі, то вона допоможе вивести токсини і поліпшити природні механізми контролю рівня цукру.

Названий найкорисніший вид солі - фото 424972

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Джерело: ukrspice
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